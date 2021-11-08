Fatma Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın (60) kanser nedeniyle geçen cumartesi yaşamını yitirdi. Aydın, Etiler Camii'nde öğle vakti düzenlenen törenin ardından Sarıyer Nafi Baba Türbesi içindeki mezarlığa defnedildi.



Kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın (60) bir süredir, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.



Aydın, geçen cumartesi hayatını kaybetti. Fatma Çiğdem Aydın için bugün Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene pek çok dostu, iş arkadaşı ve ailesi katıldı. Törenin ardından Aydın'ın cenazesi Etiler Camii'nde getirildi. Aydın için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, iş arkadaşları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın katıldı. Törende Aydın'ın oyuncu eşi Sezai Aydın, annesi Esin Karamanbey ve ablası Tulipen Karamanbey taziyeleri kabul etti. Fatma Çiğdem Aydın için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Fatma Çiğdem Aydın, törenin ardından Sarıyer'deki Nafi Baba Türbesinin içindeki mezarlıkta aile kabristanına defnedildi.



Akatlar Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler en çok alkıştan hoşlanıyor ama siyaset yapanların en çok ihtiyacı olduğu şey eleştiri. O anlamıyla da Çiğdem'in o eksikliğini hep hissedeceğiz. O eksikliği umarım tamamlayacak ve bıraktığı yerden kadın mücadelesini o eşitlik mücadelesini hep birlikte büyüteceğimiz Çiğdem'e bu anlamıyla layık olacağımız mücadeleyi ortaklaştırabiliriz" dedi.



Arkadaşı Nil Mutluer, "Çok önemli bir yol arkadaşımızdı. Osmanlı'dan bu yana gelen kadın hareketinin yol ve hareket sürücülerinden biriydi. O anlamda da hepimiz için çok kıymetliydi. O bir yanı ile geleneği devam ettiriyordu bir yanı ile son derece özgür, modern ve değişime önem veren biriydi. Psikolog idi aynı zamanda. Bu yüzden tiyatroculara, çocuklara engellilere çeşitli alanda katkıları vardı. Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Çok iyi bir demokrattı, çok iyi bir feministti."



Arkadaşı Yasemin Bektaş ise şöyle konuştu:



"Çiğdem Aydın'ın Türkiye kadın hareketine çok büyük katkıları oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliliği ile ilgili hepimize çok iyi bir yol açmış önderlik yaptı. Çok ama çok değerli bir insan. Bunu bir veda olarak kabul etmiyoruz çünkü o kadar güzel şeyler öğretti ki bize o kadar güzel yollar açtı ki. Fiziken yanımızda olmayacak ama bundan sonra öğretileri ile biz yolumuza devam edeceğiz."



Çiğdem Aydın'ın ablası Tulipen Karamabey, "Bu dünyaya çok lazımdı. Ömrüne çok şey sığdırdı. Keşke daha uzun yaşasaydı. Keşke daha fazla insana faydası olsaydı. Benim kardeşim, yol arkadaşım, can yoldaşım, benim canımın yarısı gitti." dedi.