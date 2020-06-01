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Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da

Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon’a ulaştı. Törenle karşılanan ve sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

01 Haziran 2020 Pazartesi 15:02
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Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da

TRABZONFatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi bugün öğle saatlerinde Trabzon’a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, botla açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı. Trabzon Liman Başkanlığı’na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacak Trabzon Limanı’na demirleyecek.

Sökülen parçaları limanda hazırlanan özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak. 


'MUTLUYUZ VE HEYECANLIYIZ'

İlk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Karadeniz'e ulaşan Fatih Sondaj Gemisi'ni karşılayan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ermiş, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e demir attı. Yolda olan ve kulenin sökülen parçaları geliyor. Tahmini yarın limanımıza varmış olacak. Fatih Gemisi, özelliği olan, dünyada var olan 10 gemiden. Fatih gemisini Karadeniz'de görmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Burada özel vinç kuruldu. Fatih gemisinin 104 metrelik kulesi sökümü için kullanıldı. Zaman kaybı olmasın, diye bir benzeri de buraya monte edildi. Yaklaşık 3 haftada montajı tamamlandı. Dün bomunu dikledik, geminin yanaşmasını bekliyoruz. Uçakların notam koordinatları var. Biz bu hususu Devlet Hava Meydanları yetkililerine ilettik. Geçici olarak bir notam değişikliği yapacaklar. Ne tesadüftür ki uzun aradan sonra biz Fatih gemisini karşılarken, ilk uçuş da oldu. İki mutluluğu bir arada yaşadık. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra gemi; buradan ayrılıp Karadeniz'e açılacak. Ümit ediyoruz ki petrole ulaşırız, bölgenin makus talihini de yenmiş oluruz" dedi.



'DIŞA BAĞIMLILIK SIKINTISI ORTADAN KALKACAK'

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Trabzon Limanı'na gelecek Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz açıklarında yapacağı petrol arama çalışmalarının, Türkiye'nin gücünün ortaya konması açısından önemli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

“Petrol araştırmaları konusunda Karadeniz'de devletimizin tekrar sondaj araştırmaları ve sondaj yapma konusunda harekete geçmesi, Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye geçmişte gerek araştırma gerekse teknik yönden sondaj altyapısı da dahil olmak üzere gerekse de bilgi donanımı yönünden bu kadar zengin değildi. Fakat son zamanlarda devletimizde teknik altyapı, sondaj, araştırma ve insan gücü ve teknik eleman olarak ileri seviyelere gitmiştir. Bu bakımdan son zamanlarda Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de de Fatih Sondaj Gemisi'nin buraya gelip sondaj yapması konusunda yapacağı çalışmalar Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılık konusundaki sıkıntısını ortadan kaldıracağı aşikardır."

'SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ'

Çıkacak sonucu merak ve heyecanla beklediklerini de dile getiren Hacısalihoğlu, "Ümit ediyoruz ki Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yapacak olduğu çalışmalarda petrolün bulunmasıyla ülkenin dışa bağımlılığı belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgesel olarak ekonomiye katkı yönünden baktığımızda, Karadeniz'de petrolün bulunması ve işlenmeye başlanması, sadece sondaj faaliyetlerinin ekonomik açısından değil, petrol ürünlerinin bölgede işlenmesi ve ekonomiye katkısı yönünden de çok önemli olacak. İnanıyoruz ki sonuç olumlu olacaktır. Çünkü daha önceki verilerde, Karadeniz'de petrolün olduğu ve bir an önce bu petrolün çıkartılıp ekonomiye katılması bizlerin arzusudur, bölgenin ve ülkenin gelişmesi, ülkenin ekonomik yönden ayakta durmasıdır. Merak ve heyecanla çıkacak sonuna bağlı olarak oluşacak ekonomiye katkıyı bir an önce bekliyoruz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiTrabzon
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