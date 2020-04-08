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Fatih sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Akdeniz'de bir süredir petrol aramak için sondaj çalışmaları yürüten Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', bu kez Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:21
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Fatih sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürdüğü 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 grostonluk, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı'na seyir halindeki gemi, saat 11.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Akdeniz'den gelen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden Fatih gemisi, saat 12.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti. 

Fatih gemisi, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı'ndaki direkt kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçerek, Karadeniz'e açılacak.

Fatih sondaj gemisi, 1 Haziran 2018'de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e inmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiÇanakkale Boğazından Geçti
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