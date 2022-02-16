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'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:17
'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKaradenizSondaj
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