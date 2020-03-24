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Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı 37, vaka sayısı ise 1529 oldu.

24 Mart 2020 Salı 08:17
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Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve can kayıplarına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı 37, vaka sayısı ise 1529 oldu.

GENÇLERE MESAJ

Bakan Koca, Twitter'dan ikinci bir tweet daha paylaştı. Koca, "ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR." açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastaVefat
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