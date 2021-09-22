Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389.52
ALTIN
494.00
DOLAR
8.6621
STERLİN
11.8177
EURO
10.1666
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına Türk bayraklı ziyaret

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:52
7 Okunma
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına Türk bayraklı ziyaret

MARDİN - Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutan aileler, eylemlerinin 750'nci gününde Gara şehidi Vedat Kaya'nın Mardin'deki babası Şeyhmus Kaya'yı evinde ziyaret edip Türk bayrağı hediye etti. Dev bayrağı 3 kez öpüp alnına koyan Şeyhmus Kaya "Bu şanlı bayrağımızı, ömrüm boyunca evimde muhafaza edeceğim" diyerek evinin balkonuna astı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerden ikisi, oturma eylemlerinin 750'nci gününde Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki babası Şeyhmus Kaya'yı ziyaret etti. Şeyhmus Kaya ile beraber 520 gün Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tuttuklarını belirten Süleyman Aydın "Evlat nöbetimizin 750'nci günü anısına dev bir Türk bayrağını Şeyhmus amcamıza getirdik. Daha önce 700'üncü gün anısına da Gara şehidi Adil Kabaklı'nın annesine bir Türk bayrağı armağan etmiştik. Evlat nöbetindeki aileler, sonuna kadar şehit ailelerin yanındayız. Onlar da aynı şekilde bizim yanımızdalar. PKK hain bir şekilde onların çocuklarını katletti, buradan terör örgütü PKK'yı kınıyorum. Artık herkes PKK ile HDP'nin iç yüzünü görsün. İnanın ha PKK ha HDP hiç değişen bir şey yoktur. İkisi de aynıdır. Sonuna kadar PKK ile HDP ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede yılmayacağız. Şehit ailelerinin çocuklarından daha kıymetli değiliz. Biz de bu yolda canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

Dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş ise "Şeyhmus dayı, ilk günden beri bizim yanımızdaydı. Şeyhmus dayı bizim gururumuzdur. Hani PKK, Kürt'leri öldürmüyordu. Peki, Vedat Kaya kimdi? Vedat Kaya da Kürt'tü, hani Kürtleri öldürmüyorlardı. Demek ki bunlar Kürt olamazlar. Diyarbakır aileleri olarak daima Şeyhmus dayının yanındayız. O bizim gururumuzdur" dedi.

'BU FİDAN GİBİ ÇOCUKLAR NİYE ŞEHİT OLUYOR'

Kendisine getirilen Türk bayrağını ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirten Şeyhmus Kaya da şunları söyledi:

"HDP önündeki aileler, bu bayrağı eylemlerinin 750'nci günü anısına hediye olarak bana getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu bayrağı yaşadığım sürece evimde muhafaza edeceğimi söylemek istiyorum. Biri çıkıp diyor ki; HDP'yi meşrulaştıracağız. Biri çıkıyor diyor ki; Selahattin Demirtaş niye hapistedir? Yav arkadaşlar, buradan 85 milyon Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Bu fidan gibi çocuklar niye şehit oluyor? Bunlara kim sebep oluyor? HDP, sebep oluyor. PKK’nın izni olmadan HDP, milletvekili seçemez, köyde muhtar bile seçemez. Bir PKK'lı gelip burada hendek kazabilir mi? Devletin araçlarıyla bu hendekleri kim kazdı? HDP kazdı. Televizyon televizyon, kanal kanal geziyorsunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor ? Bakın oğlum şehit oldu, her şehit benim için aynıdır. Canım çok sıkılıyor. Maalesef, bu muhalefet partileri yine HDP'ye sarılmış. Ama HDP yine bildiğini okuyacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evlat NöbetiGara şehidiTürk Bayraklı Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül: Türkiye, terör örgütlerini dize getirebilecek güçtedir
Bakan Gül: Türkiye, terör örgütlerini dize getirebilecek güçtedir
İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi
İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi
DR. METİN ÖZASLAN’DAN “ANKARA KULÜBÜ GENEL KURULU”NA DAVET
DR. METİN ÖZASLAN’DAN “ANKARA KULÜBÜ GENEL KURULU”NA DAVET
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı yakalandı
Osmanlı’da Ziraat Mektepleri tarihimiz
Osmanlı’da Ziraat Mektepleri tarihimiz
Kompost gübre, Aladağ’da yanan topraklara can verecek
Kompost gübre, Aladağ’da yanan topraklara can verecek
"Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor"
"Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor"
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını
Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma