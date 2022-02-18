Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
829.02
DOLAR
13.63
STERLİN
18.57
EURO
15.50
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evlat nöbetinde 900'üncü gün

18 Şubat 2022 Cuma 15:04
Evlat nöbetinde 900'üncü gün

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 900 gündür evlat nöbeti tutan 263 aile, yürüyüş yaparak PKK ile HDP'yi protesto etti. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın, "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz?" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 900 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 34 oldu.

BAŞKAN BEYOĞLU: TERÖR BARONLARI KAYBETTİ

Aileler, eylemin 900'üncü gününde önce basın açıklaması yaptı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailelerin yürüttüğü mücadelenin dünya mazlumlarına ilham olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Bugün aile nöbetimizin 900'üncü gününde ailelerimizin yanındayız. 263 aileye ulaştık, bugün itibarıyla 34 ailemiz evlatlarına kavuştu. Bu ailelerimizin evlat nöbetinde çok kıymetli bir yeri var. Her zaman ailelerimizin yanında olup, onların destekçisiyiz. İnşallah temennimiz, duamız, gayemiz ve çabamız; bütün aileler evlatlarına kavuşacaklardır. Bugün bu çocukları götürerek çocukları dağda tutarak, işkenceyle orada tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya, bunu anlamıştır ki terör bitmiştir. Terör baronları kaybetti" dedi.

Daha sonra da yürüyüşe geçen aileler, PKK ile HDP'yi protesto etti. Protestoya Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve bazı STK üyeleri destek verdi.

'900 GÜNDÜR GÖZÜMÜZ YOLLARDA'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah, 2022 bize hayırlara vesile olur. 900 gündür gözümüz yollarda" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEvlat Nöbeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli
Bakan Soylu: 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu
Bakan Soylu: 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu
İlham veren kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluşuyor
İlham veren kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluşuyor
"Bireysel başvurunun sürdürülebilmesi kararların uygulanmasına bağlıdır"
"Bireysel başvurunun sürdürülebilmesi kararların uygulanmasına bağlıdır"
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da yok olacaklar
Bakan Soylu: Ya teslim olacaklar ya da yok olacaklar
Rusya-Ukrayna gerginliği Türk turistleri korkuttu
Rusya-Ukrayna gerginliği Türk turistleri korkuttu
'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı
'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma