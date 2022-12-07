Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.990,84
ALTIN
1.062,52
DOLAR
18,64
STERLİN
22,62
EURO
19,51
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yapım ihalesi düzenlenecek
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor"...
Nevşehir'de kamu konutu satış ihalesi
Nevşehir'de kamu konutu satış...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara...
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir'deki 'Silindir' operasyonunda 30 gözaltı

07 Aralık 2022 Çarşamba 10:46
Eskişehir'deki 'Silindir' operasyonunda 30 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonunda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence mekanlarına koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında organize suç örgütü kurduğu tespit edilen 30 şüpheliye yönelik 'Silindir' operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı ve 250 polisin katıldığı operasyonda, evlerine baskın yapılan 30 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 7 silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 13 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin; barlar sokağındaki elektrikli testereli kavga dahil 'tehdit', 'yağma', 'ateşli silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suça azmettirme', 'suç üstlenme' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videokonferans ile bağlanıp bilgi aldığı operasyonun, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından bizzat yönetildiğini açıkladı. Soruşturma sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 07.12.2022 11:06
Anahtar Kelimeler:
EskişehirSilindirOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERDAR BİLİCAN’A ÜNLÜ İSİMDEN DEV DESTEK
SERDAR BİLİCAN’A ÜNLÜ İSİMDEN DEV DESTEK
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı
TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı
Meslekten men edilmesi hakkaniyete aykırı bulundu
Meslekten men edilmesi hakkaniyete aykırı bulundu
'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğu inanılan alanda araştırma başlatıldı
'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğu inanılan alanda araştırma başlatıldı
Yılbaşı hindisinin kilosu 100 lira
Yılbaşı hindisinin kilosu 100 lira
Bakan Yanık: 'Engelli Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği' hazırladık
Bakan Yanık: 'Engelli Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği' hazırladık
TTK Amasra Müessesesi'ne müdür atandı
TTK Amasra Müessesesi'ne müdür atandı
Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول