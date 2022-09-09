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Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi

09 Eylül 2022 Cuma 15:38
Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi

ESKİŞEHİR - İngiltere’de hayatını kaybeden Kraliçe 2'nci Elizabeth’in Eskişehir Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi’ndeki heykelini ziyarete gelenler fotoğraf çektirdi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor'un, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi’ndeki heykeli ise ölümünün ardından yoğun ilgi gördü. Kente gelen yerli ve yabancı turistler müzede, kraliçenin heykeli önünde bol bol fotoğraf çekilerek, bilgi aldı. Balmumu Heykeller Müzesi Halkla ilişkiler görevlisi Güliz Ünsal Kovancısoy, müzenin günlük 1500 kadar ziyaretçisi olduğunu söyledi. Kraliçe 2'nci Elizabeth, ölümünün ardından gelen ziyaretçilerin heykeline daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kovancısoy, şunları kaydetti:

"Müzemizde, vefat haberinin sonrasında Kraliçe Elizabeth ile fotoğraf çekiminde oldukça yoğun bir artış var. Gelen ziyaretçilerimiz fotoğrafçı arkadaşlarımızdan fotoğraf talep ediyorlar. Daha sonra da fotoğraf basılarak 20 lira karşılığında ziyaretçilerimize veriliyor. Burada alınan ücret ise engelli ve kız öğrencilerimizin yararına bir fona aktarılıyor. Müzemizin her geçen gün kalabalığı artıyor, yoğun bir talep var ama bu gün de fotoğraf çekimi için Kraliçe Elizabeth'e yoğun ilgiyi görüyoruz. Müzede 215 balmumu heykelimiz var." 

DÜNYA LİDERLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALIYOR

2013'te açılan müzede, 2'nci Elizabeth heykeli, aralarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, eski ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi ile İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill'ın da aralarında bulunduğu ‘dünya liderleri’ bölümünde bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe 2nci ElizabethBalmumu HeykeliEskişehir
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