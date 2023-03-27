Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.048,65
ALTIN
1.200,94
DOLAR
19,09
STERLİN
23,47
EURO
20,59
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:03
1 Okunma
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Eskisehir

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirBursaKütahyaBilecikKuvvetli Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması
Ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yayladağı'ndaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu
Yayladağı'ndaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu
Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar güvenilir gıda için sıkı takipte
Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar güvenilir gıda için sıkı takipte
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar
Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde art arda depremler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde art arda depremler
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi belli oldu
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi