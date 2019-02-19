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Eski Bakan yaşamını yitirdi

Eski Bakan Fikret Ünlü, yaşamını yitirdi

Eski Bakan yaşamını yitirdi

Eski Bakan Fikret Ünlü, yaşamını yitirdi

19 Şubat 2019 Salı 09:58
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Eski Bakan yaşamını yitirdi

Karaman (DHA) 

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın  Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fikret ÜnlüBülent Ecevit
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