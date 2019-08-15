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Eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildi.

Eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
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Eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

VAN - Van'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. 

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak  için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini belirlendi. Adreslerinde örgütsel dokümanlarında ele geçirildiği şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTerör Operasyonu
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