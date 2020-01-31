Erzincan’dan depremzedelere 99 yaşam konteyneri

ERZİNCAN - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 24 Ocak tarihinde merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere ilimiz bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başlamıştır. Dün gece başlayan sevkiyatta 2 konteyner wc, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi. Sevkiyatlarımız devam edecektir. Erzincan AFAD olarak toplamda 99 adet yaşam konteyneri afetzedelere gönderilecektir” denildi.