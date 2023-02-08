Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.186,01
ALTIN
1.136,69
DOLAR
18,83
STERLİN
22,78
EURO
20,22
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Cape Town Başkonsolosluğuna 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Cape Town Başkonsolosluğuna 2...
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi

Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 11:48
Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi

ERZİNCAN - Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 Mehmetçik, Yıldırım Akbulut Havalimanı'na geldi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada, komandolara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip yollarının açık olmasını diledi.

Vali Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personel katılımıyla komandolar, dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKomandolarDeprem Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor
Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet
Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi