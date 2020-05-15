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Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı

Erzincan'da, devriye görevi yapan jandarma aracına el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen 1 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:27
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Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı

ERZİNCANSaldırı, 13 Mayıs günü Erzincan- Çağlayan beldesi yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada minibüs yoldan çıkarken, 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı askere, ambulansta müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapatarak, operasyon başlattı.

Valilik tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerin aynı gün tedavi edildiği bildirilerek, bölgede teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi amacıyla komando takviyeli geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar tespit edilerek gözaltına alınmış olup şüpheli şahısların sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanSaldırıEYPli Saldırı7 Gözaltı
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