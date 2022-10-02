Erozyonla mücadele sonuç verdi; toprak kaybı düştü

ANKARA (DHA)

Orman Genel Müdürlüğü, erozyona maruz kalan bozuk orman alanlarında, bitki örtüsü tahrip olmuş yamaç arazilerde; orman kurmak, bozuk orman alanlarını verimli orman alanlarına dönüştürmek, bitki örtüsünü ıslah etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Genel Müdürü Karacabey, ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ülkenin orman varlığını arttırma ile ilgili diğer tüm faaliyetleri 183 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Karacabey, Türkiye'nin erozyon ile mücadelede diğer ülkelere de örnek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Son 50 yılda 2,9 milyon hektar orman alanımız bu sayede artmış, bugün 23,1 milyon hektara ulaşmıştır. Ülkemizin bugün itibarı ile yüzde 29,4'lük kısmı ormanlar ile kaplıdır. 2023 yılı sonu itibarı ile orman varlığını ülke karasal alanının yüzde 30'una ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı erozyonla mücadele seferberliği, milli ağaçlandırma seferberliği gibi özel önem yüklenerek yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Dünya nüfusu o tarihlerde 7 milyardı, dünya nüfusu kadar fidanı 2023 yılı sonuna kadar toprakla buluşturma hedefi koyuldu, bu hedefi de gerçekleştireceğiz.

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Özetle; 2023 yılı sonuna kadar ülkemizin orman alanı, karasal alan varlığının yüzde 30'una ulaşacak, dikilen fidan sayısı da 7 milyara ulaşacak."