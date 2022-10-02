Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erozyonla mücadele sonuç verdi; toprak kaybı düştü

Türkiye, erozyon ile mücadelede yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sıraya yerleşirken, ülkenin orman varlığı 23,1 milyon hektara ulaştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "1970'li yıllarda erozyon ile yıllık kaybedilen toprak miktarı 500 milyon ton iken, bugün geldiğimiz noktada 154 milyon tonlara düştü. 2023 yılı sonları itibarı ile de hedefimiz toprak kaybını yılda 130 milyon tona düşürmek" dedi.

02 Ekim 2022 Pazar 16:52
Erozyonla mücadele sonuç verdi; toprak kaybı düştü

ANKARA (DHA)

Orman Genel Müdürlüğü, erozyona maruz kalan bozuk orman alanlarında, bitki örtüsü tahrip olmuş yamaç arazilerde; orman kurmak, bozuk orman alanlarını verimli orman alanlarına dönüştürmek, bitki örtüsünü ıslah etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Genel Müdürü Karacabey, ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ülkenin orman varlığını arttırma ile ilgili diğer tüm faaliyetleri 183 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Karacabey, Türkiye'nin erozyon ile mücadelede diğer ülkelere de örnek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Son 50 yılda 2,9 milyon hektar orman alanımız bu sayede artmış, bugün 23,1 milyon hektara ulaşmıştır. Ülkemizin bugün itibarı ile yüzde 29,4'lük kısmı ormanlar ile kaplıdır. 2023 yılı sonu itibarı ile orman varlığını ülke karasal alanının yüzde 30'una ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı erozyonla mücadele seferberliği, milli ağaçlandırma seferberliği gibi özel önem yüklenerek yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Dünya nüfusu o tarihlerde 7 milyardı, dünya nüfusu kadar fidanı 2023 yılı sonuna kadar toprakla buluşturma hedefi koyuldu, bu hedefi de gerçekleştireceğiz.

6

Özetle; 2023 yılı sonuna kadar ülkemizin orman alanı, karasal alan varlığının yüzde 30'una ulaşacak, dikilen fidan sayısı da 7 milyara ulaşacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erozyonla MücadeleTürkiye Erozyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Şehit Astsubay, son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Astsubay, son yolculuğuna uğurlanıyor
Bingöl'e şehit ateşi düştü
Bingöl'e şehit ateşi düştü
Selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı
Selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı
Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın
Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın
Yanık: "Hizmet noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz"
Yanık: "Hizmet noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz"
Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı
Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı
Van Gölü'nden 550 bin metreküp balçık çıkarıldı
Van Gölü'nden 550 bin metreküp balçık çıkarıldı
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول