'Ermenistan, işlediği suçların hesabını verecek'

Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 3'üncüsü Karaçi'de düzenlenen törenle kızağa konuldu. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan da katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için inşa edilen MİLGEM korvet projesinin bir aşamasının daha hayata geçirildiği bugün de dost ve kardeş Pakistan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, devletler arasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, iki ülke arasında tarihi, köklü, kadim dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirtti.

'TÜRKİYE, KEŞMİR KONUSUNDA PAKİSTAN'IN YANINDA'

Her alanda yakın iş birliği içinde hareket eden Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, mükemmel ve örnek bir seviyede olduğunu dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Pakistan halkının milli mücadelemiz sırasında bizlere verdiği destek gönlümüzde ve zihinlerimizde silinmez bir yer edinmiştir. Türk milletini yalnız bırakmayan, kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olduğumuz Pakistanlı kardeşlerimizin fedakârlıklarını asla unutmayacağız. Bugün de aynı şekilde Azerbaycan Türkünün yanında olduğunuzu görmek, bizler için çok anlamlı ve kıymetlidir. Türkiye de Pakistan'ın haklı davası Keşmir konusunda her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yanında oldu, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir."

'ERMENİSTAN, HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Bölgenin ve İslam coğrafyasının zor bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Sırf Müslüman olduğu için İslam coğrafyasında yaşanan insani trajediler görmezden geliniyor, insan hakları konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileniyor. Etrafımızın kriz alanları ile çevrildiği böyle hassas bir süreçte, tarih ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk büyük. Bu sorumluluk gereği Pakistan ve Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki insani trajedileri görmezden gelmedi, şu anda Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler karşısında bazı ülkeler gibi kör, sağır ve dilsiz olmadı. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, işlediği suçların hesabını Azerbaycan ordusu önünde verdiği gibi tarih ve uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir. Uluslararası mekanizmalar da Ermenistan'ın daha fazla sivil masum insan katledilmesinin artık kalıcı barış, huzur ve istikrarın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacağını anlamalıdır. Bu duyguları paylaşan ve haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan Pakistan halkına, buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

'ÜLKELERİMİZ ADINA BÜYÜK VE ÖNEMLİ KAZANIM'

Tüm yaşananların İslam coğrafyasının güçlü, bir ve beraber olmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Akar, güçlü savunma sanayine, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik, teşvik ve destekleriyle başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda Türkiye'nin önemli atılımlar yaptığını, büyük başarılar elde ettiğini bildiren Bakan Akar, savunma alanında yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lerin üzerine çıktığını söyledi.

Bakan Akar, Türk savunma sanayi şirketlerinin uluslararası pazarda adından sıkça söz ettirdiğini, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 Türk firmasının yer aldığını belirterek, "Tasarımdan üretime savunma sanayimizin elde ettiği tecrübeyi Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşmak, ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım olacaktır" dedi.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üstün bir hareket kabiliyeti kazandırdığını belirten Bakan Akar, son teknoloji ürünü MİLGEM gemilerinin de aynı şekilde Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacağını kaydetti.

Konuşmaların sonunda gemi, bakanlar Akar ve Khan’ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu. Yapılan duanın ardından sertifikaları imzalayan bakanlar, fotoğraf çekimine katıldı.



MEHTER MARŞI İLE KARŞILAMA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 3'üncüsünün kızağa konulması töreninin ardından Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti. Mezar-ı Kaid'e çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu. Müzeyi de ziyaret eden Akar, daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Bahadur Eğitim Tesisleri'ne geçti. Burada Akar'ın aracından inmesinin ardından askeri bando tarafından Mehter Marşı çalındı. Marşı dinleyen Bakan Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.