Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,988.04
ALTIN
795.76
DOLAR
13.61
STERLİN
18.56
EURO
15.44
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Ermenistan ile karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği belirtildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:58
7 Okunma
Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiği belirtildi. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verilirken Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır"denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının da Erbil olduğu belirtilerek, "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıTHYUçuşUçakErmenistanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi
Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi
MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
MSB, Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
Muş-Bitlis kara yolunda kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı
Muş-Bitlis kara yolunda kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı
Konya- Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı
Konya- Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı
2021'de çevreyi kirleten 3 bin 941 tesise 350 milyon TL ceza
2021'de çevreyi kirleten 3 bin 941 tesise 350 milyon TL ceza
Manavgat'ta yanan ormanlar, yeşeren tohumlarla can buluyor
Manavgat'ta yanan ormanlar, yeşeren tohumlarla can buluyor
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
Edirne'de esnafın, Bulgaristan'ın PCR zorunluluğu endişesi
Edirne'de esnafın, Bulgaristan'ın PCR zorunluluğu endişesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma