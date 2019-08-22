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Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Deli Hakkı ve Subaşı köylerinde taşan dere, sel baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri sular altında kalırken, keçi ve büyükbaş çiftliklerinde toplam 6 kişi mahsur kaldı. İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde de sağanak nedeniyle birçok ev, iş yeri ve bir cami sular altında kaldı.

Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Deli Hakkı ve Subaşı köylerinde taşan dere, sel baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri sular altında kalırken, keçi ve büyükbaş çiftliklerinde toplam 6 kişi mahsur kaldı. İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde de sağanak nedeniyle birçok ev, iş yeri ve bir cami sular altında kaldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
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Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı

ZONGULDAK - Ereğli'de akşam saatlerinde başlayan ve gece de şiddetini artıran sağanak, özellikle köylerde yaşamı felç etti. Deli Hakkı, Subaşı ve Çaylıoğlu köylerinde taşan dere, ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Deli hakkı köyünde bir evin giriş katını su basarken, ev halkı, civciv ve diğer hayvanları son anda kurtardı. Subaşı köyünde piknik alanı olarak hizmet veren iş yeri, sular altında kaldı. Piknik alanında bulunan at, tavuk, köpek ve diğer hayvanlar Ereğli Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı.

Subaşı Göleviç Mahallesi'nde ise taşan dereden dolayı yolun karşısında bulunan keçi ve büyükbaş çiftliğinde bulunan toplam 6 kişi mahsur kaldı. Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zodyak ile olay yerine geldi. Burada açıklamada bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol, sağanak dolayısıyla toplam 6 kişinin mahsur kaldığını söyledi. Demirkol açılamasında, "Bize düşen ihbarda karşıda keçi çiftliği ve büyükbaş hayvan çiftliği olduğu söylendi. Keçi çiftliğinde 4 kişi, diğer çiftlikte ise 2 kişi olduğu ifade edildi. Büyükbaş çiftliğinin olduğu seviye sudan biraz daha yüksekte. Ancak diğer binada su bir ya da bir buçuk metre kadar yükselmiş. Durum itibari ile hava karanlık ve akıntı var. Bizim karşıya ulaşma imkânımız yok. Ama Arkadaşlar şu an için güvendeler. Sular çekildiğinde karşıdan tahliyelerini sağlayacağız" dedi.

Diğer yandan ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde de su baskını yaşandı. Taşan dere ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Bir cami de sel suları altında kaldı. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler bölgede olası bir duruma karşı hazır olarak bekletiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EreğliSağanak
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