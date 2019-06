Erdoğan: TSK'nın komuta kademesi güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir aksaklığın yaşanmayacağını, bununla ilgili iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, "TSK’nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Türkiye’nin AK Parti ve MHP’nin ortaklığından sıkıntılarını çözmesini beklediğini belirterek, "Bu beklentilere cevap verebilmek için önce önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün ülkemizin önünde ekonomiden dış politikaya, güvenlikten istihdama kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun var. Türkiye, yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen, hamdolsun dimdik ayaktadır. Bu güçlü duruşu AK Parti olarak son 17 yılda ülkemizi demokrasi ve ekonomide ulaştırdığımız yüksek seviye sayesinde gösterebiliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de bildiği için seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde destekle yanımızda yer almaya devam ediyor" diye konuştu.

'HER İKİ YERDE DE BİZ KAZANDIK'

31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında söylediği ‘Bu seçimlerin galibi yine biziz’ ifadesini hatırlatan Erdoğan, "Aynı şeyi yine söylüyorum Ankara’da da, İstanbul’da da biz kaybetmedik, yanılmayalım. Her iki yerde de biz kazandık. 'Başkanım neye göre bunu söylüyorsun?' diyebilirsiniz, bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her ilki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçelerin kahir ekseriyetini her ikisinde de aldık, Meclislerde, ki burası karar alma yeri, buralar İstanbul’da da, Ankara’da da bizde. Komisyonlarda hepsi bizde. Bu belediyelerin zaten çalışma şekli buralardır. Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti, Meclistir, komisyonlardır eğer buralarda gerekli desteği sağlayamadığı sürece, istediği gibi adım atamaz" ifadelerini kullandı.

'KIBIRS’TAKİ KARDEŞLERMİZİN HAKKINI YEDİRTMEYECEĞİZ'

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili gerilimi, Türkiye’ye yönelik ekonomik tuzaklardan aykırı göremeyeceklerini belirterek, "Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Bundan önce bir şey yoktu. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetleri’mizin refakatinde güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz. İnşallah bir yerden çıkacak, çıktığı anda da bizim Kuzey Kıbrıs’taki Türklerin oradaki haklarını, hukukunu da uluslararası deniz hukukuna dayalı olarak koruyacağız. Kimse de bize ‘Niye bunu şöyle, böyle yaptınız’ diyemez. Adama sorarlar, ‘Senin burada ne işin var ya’ öyle mi? Biz garantör ülkeyiz. Biz oradaki bütün münhasır ekonomik bölgelerde haklarımız nelerse, bu hakları sonuna kadar koruyacağız ve oradaki Türk kardeşlerimizin haklarını da kimselere yedirtmeyeceğiz, kusura bakmasınlar" dedi.

'ÜLKEMİ SAVUNMAK İÇİN BİRİLERİNE Mİ SORACAĞIM'

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini almasıyla ilgili sürecin bittiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem, bir taarruz sistemi değildir. Bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Burada böyle bir savunma sistemini Amerika’dan istedik, vermedi. Obama döneminden itibaren bu çalışmayı başlattık ve bize, ‘Kongre müsaade etmedi’ dediler. Kongre müsaade etmediyse biz de başımızın çaresine bakacağız."

'İŞİ BAŞLADIĞIMIZ NOKTAYA GERİ ÇEVİRELİM İSTİYORUZ'

Türkiye’nin F-35 uçaklarının sadece müşterisi olmadığını, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar 1 milyar dolar civarında, 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Şu anda ben arkadaşlarıma gerekli görevleri verdim, muhataplarıyla görüşmeleri yapıyorlar, görüşmelerden sonra başkan Trump’la ay sonu Japonya’da görüşmemiz var. Biz oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla bir defa görüşelim, işi geldiği şu safhadan, başladığımız noktaya geri çevirelim istiyoruz" diye konuştu.

'TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA EDECEĞİZ'

Doğu Akdeniz’de KKTC’nin ve Türkiye’nin hakkını korumaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Suriye’de sınır hattı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun paramparça edileceğini söyledi. Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da bir mücadelenin olacağını belirten Erdoğan, "Bugün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları da en kısa sürede parçalayıp atacağız. Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin de fakrındayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz" dedi.

'BİZE ANAYASA HÜKMÜ GEREĞİ 'BAŞKOMUTAN' DİYORLAR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Askeralma Kanun Teklifi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Askerlikte aslında biz devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, bunu şu anda biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gerek kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlanmak da zorlaşmıştır. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Hep bunu konuşmuştur. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim, gerek iş hayatlarında kariyer planlarının onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben Genelkurmay Başkanı değilim, bize Anayasa hükmü gereği ‘Başkomutan’ diyorlar. Ama Genelkurmay Başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım, Kuvvet Komutanlarının birçoğuyla çalıştım, birçok bilgiyi onlardan alma şansı yakaladım. Burada Kuvvet Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevinde olan Hulusi Paşamızdan bunları dinleyeceğiz. Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili bir takım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa, bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir."

'HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMAYACAKTIR'

Askeralma Kanunu’nun hazırlıklarının yeni sistemin getireceği sonuçlar ile göz önüne alınarak hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun bugün 419 bin olduğunu, bu sayının yarısının ise subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaştan teşekkül ettiğini açıkladı. Terörle mücadelede görev alan tüm birliklerin muvazzaf askerlerden oluştuğunu, yükümlülerin ise daha çok geri hizmetlerde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırları içinde, ne de KKTC başta olmak üzere, ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin bir kez daha ülkemize, milletimize, gençlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Her şeyden önce şu anda ‘Dünyanın en güçlü ordusu’ diye anılan TSK’nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE İŞÇİ KIYIMINA BAŞLADILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimden önce CHP’nin kazandığı hiçbir belediyeden sebepsiz yere işçi çıkartılmayacağının sözünü verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Ne diyor? ‘Söz namustur, nokta nokta’ 23 Nisan konuşmasında da ne diyordu; ‘Hak, hürriyet, adalet’ aynı adam. Bakın, ne diyorsa, altından gelenler de aynısını yapıyor. Seçimden önce ‘Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız’ diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerindeki işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla yetinmeyip, Türkiye’nin her yerinde işçi kıyımına başladılar. Şimdi ekmeğinin peşindeki bu işçiler ülkemizin dört bir yanından CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe geçmeye hazırlanıyor" dedi.

'HER FOYA BİRER BİRER ORTAYA DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın sahadaki başarısının arttığını belirten Erdoğan, "Milletimizin iradesine sahip çıkmak, 31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz. CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul’a kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor. Milli irade hırsızlığından, halkı aşağılamaya, zorbalık ve hakaretten Türkiye düşmanlarının desteğini aramaya kadar her foya birer birer ortaya dökülmeye başladı. 40 yıldır bu işlerin içinde birisi olarak zarfla mazrufun bu derece zıt olduğu pek az siyasi mühendislik projesine rastladığımı özellikle belirtmek istiyorum ama işte mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür" diye konuştu.