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Erdoğan'dan, Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
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Erdoğan'dan, Aliyev'e taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAzerbaycanİlham AliyevTaziyeHelikopterKaza
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