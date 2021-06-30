Erdek ve Bandırma'da denizdeki kirliliğin tarihi araştırılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki 5 farklı noktada deniz dibindeki çökelden alınan 69 örnekle bölgenin kirlilik açısından tarihçesi ortaya çıkarılacak.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğindeki çalışma kapsamında Erdek ve Bandırma Körfezi'nde deniz dibinden toplam 69 sediment ve karot örneği alındı. Örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesinin ardından geçmiş yıllarda bölgenin kirlilik durumu verilerle ortaya konacak. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. İsa Cürebal, doktora öğrencisi Furkan İnan, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, Dr. Öğretim Üyesi Dilek Aykır, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şakir Fural, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Aydın’dan oluşan araştırma ekibi, Erdek ve Bandırma Körfezi'nde örnek alımlarını tamamladı.



'KİRLETİCİLERİN DAĞILIMINI TESPİT ETMEK İÇİN BU ARAŞTIRMAYI PLANLADIK'



Yapılan çalışma konusunda bilgi veren Doç. Dr. Serkan Kükrer, “Bu sene müsilaj oldu önümüzdeki yıllarda başka sorunlar bunları takip edebilir, ön görülmeyen başka sorunlar çıkabilir. Kirleticilerin dağılımını tespit etmek için bu araştırmayı planladık. Denizin dibindeki çökelden hem de bir metre derinliğinden örnekler alacağız. Bu örneklerden kirleticilerin bir trendini çıkartacağız. Geçmişten günümüze hangi kirleticiler artmış, hangi dönemde artmaya başlamış, bunların birbirleriyle ilişkileri, müsilajla kirleticilerin ilişkilerinin belirlenmesi şeklinde bir çalışma yapacağız. Bu trend bize nerden nereye geldiğimizi gösterecek ve alınması gereken önlemeler konusunda bize yol gösterici olacak. Hem günümüz sorunlarını hem de geçmişten günümüze değişimleri ortaya koyacağız. Müsilaja sebep olan türlerle ilgili bir çalışma da olacak. Potansiyel olarak ileride sorun yaratabilecek olan türleri de bu sediment kayıtlarından belirlemiş olacağız.” dedi.



SANAYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ



Dr. Öğretim Üyesi Dilek Aykır da, bölgenin sanayileşmesine dikkat çekti. Aykır, “Baktığımızda sanayinin bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Sanayi tabii ki olacak ama biz bunu ne kadar en aza indirebiliriz. Bu yüzden dipten karot ve sediment alarak inceleme yolunu tercih ettik. Coğrafi bilgi sistemleriyle bunu haritalandırarak insanların daha kolay anlayabileceği bir duruma getireceğiz” diye konuştu.



Dr. Şakir Fural ise, alınan dip örnekleri ve incelemelerle müsilaj oluşma riskinin ortaya çıkarılacağını belirterek, “Elde edilen bütün bulguları, mekansal dağılımını coğrafi bilgi sistemleriyle haritalandırdığımızda iç ve dış körfezlerin müsilaj oluşma riskini de ortaya çıkartmış olacağız” ifadelerini kullandı.



Erdek ve Bandırma’da çalışmalarını tamamlayan ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı’ya, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’a ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e destekleri için teşekkür etti.