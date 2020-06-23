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Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurması üzerine, 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kura haklarının korunacağını belirtti.

23 Haziran 2020 Salı 08:33
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Erbaş'tan açıklama

Suudi Arabistan, koronaviris salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kura haklarının korunacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yarın ayrıntılı açıklama yapacağını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetAli ErbaşHac
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