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Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:00
Erbaş: Dini konuların gelişigüzel konuşulması karmaşaya neden oluyor

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşdini konuların, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatın içinde daha çok ve gelişigüzel ele alındığına şahit olduklarını belirterek, "Söz konusu durum bir karmaşaya, zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve daha da önemlisi dine karşı mesafeli bir duruşa sebep olma riski taşıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen '4'üncü İlçe Müftüleri Kongresi'nin açılışında konuştu. Erbaş, dini konuların, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatın içinde daha çok ve gelişigüzel ele alındığına şahit olduklarını belirterek "Söz konusu durum bir karmaşaya, zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve daha da önemlisi dine karşı mesafeli bir duruşa sebep olma riski taşıyor. Bunun için nasıl ki çeşitli zamanlarda milletimizin sadece bu dönemde değil 10 asır öncesinden beri zor zamanlarında, sıkıntılı zamanlarında nasıl müftülerimiz, hocalarımız beldesinin, şehrinin milli mücadelesini verdi ise, nasıl onların yolunu aydınlattı ise, nasıl sıkıntılardan kurtulabilmesi için bin senedir hocalarımız toplumları, bulundukları şehirleri o sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmak için büyük bir mücadelenin önderi oldularsa bugün de her sıkıntılı zamanımızda o önderliği bizim yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim milletimizin manevi hayatına rehberlik yapma görevimizi tüm bu gelişmelerin farkında olarak, sağ duyulu bir yaklaşımla bilgi, şuur, ferasetle çok güçlü ve düzenli şekilde yerine getirmemiz hayati bir önem taşımaktadır" dedi. 

'KARDEŞLİK SİGORTASIDIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyada benzeri olmadığını vurgulayan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten günümüze, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır; dikkatle takip ettiği ve gönül rahatlığı ile güvendiği bir kurumdur milletimizin. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyada benzeri olmayan bir büyük bir teşkilattır. Bunu hem gittiğimiz ülkelerden anlattığımızda bizi dinleyen insanların nasıl hayranlıkla dinlediklerini ve 'keşke bizim de böyle bir teşkilatımız olsa' dediklerini duyan, buna şahit olan bir hocanız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ya da ülkemize gelen, başkanlığımızda bizi ziyaret eden heyetlere Diyanet İşleri Başkanlığımızı anlattığımızda nasıl büyük bir hayranlıkla dinlediklerini yeniden ifade etmiş olayım" diye konuştu.

Gençlerin rol model üzerinden hayata katıldıklarını ifade eden Erbaş, "Bugün gençliğimiz açısından en büyük sorun hayatıyla, tavır ve davranışlarıyla onlara örnek olma noktasındaki zayıflıktır. Onların arayışına, hayallerine gereği gibi rehberlik edememektir. Bu alanımızı bizim geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

4 Kasım’a kadar sürecek kongrede, 'Diyanet İşleri Başkanlığının Eğitim Politikaları ve Diyanet Akademisi', 'Kur’an Merkezli İrşat ve Eğitim Stratejileri', 'Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Din Hizmetlerinin Geleceği', 'Aileye Yönelik Çalışmalarda Başkanlığımızın Vizyonu' ve 'Din Hizmetlerinde Samimiyet' başlıklı konular ele alınacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşDini Konular
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