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Enkaz alanlarını doldurdular!

Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

01 Kasım 2020 Pazar 17:16
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Enkaz alanlarını doldurdular!

İZMİR (DHA) 

İzmir'de meydana gelen depremin ardından kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmaları izlemek isteyen İzmirliler enkaz alanı ve çevresinde yoğunluğa neden oluyor. Bayraklı'da bulunan Ziya Bey apartmanın enkaz alanında da bu kalabalığı görmek mümkün, Enkaz alanına doğru giden yolda izdiham yaşanırken, görevliler gelen kalabalığı yönlendirmek için çaba harcıyor. Bölgedeki insan kalabalığı havadan da görüntülendi.

Bayraklı bulunan Ziya Bey apartmanında sürdürülen kurtarma çalışmalarına İzmirliler büyük ‘ilgi’ gösteriyor. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İzmirliler enkaz alanına doğru kalabalıklar halinde ilerlemeye çalışıyorlar. Hemşehrilerine geçmiş olsun dilemek, hasar nedeniyle boşaltılan binaları incelemek ve Rıza Bey Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları izlemek gibi amaçlarla bölgeye gelen İzmirliler yoğunluğa sebep oluyor. Çevrede kurulan barikatlara rağmen kendilerine bir geçiş yeri bulmaya çalışan İzmirlileri görevliler durdurmak zorlanıyor. 

YETKİLİLER UYARIYOR: GELMEYİN

Yetkililer vatandaşlardan enkaz görmek için çalışma yapılan alanlara gelmemelerini bölgedeki kalabalığın çalışmaların aksamasına neden olduğu yönünde sık sık uyarıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enkaz AlanlarıIzmir TrafikEnkaz Yoğunluk
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