Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk

TRABZON (DHA)

Uygulamayla görme engelli yolcular, istedikleri otobüse bekledikleri durakta bildirim gönderip, kolayca ulaşım sağlayabilecek. Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, "Türkiye'deki diğer örneklerinden en büyük farkı da refakatçi desteğinin sunması" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi (TULAŞ) Başkanlığı'nca, 'Engelsiz Trabzon' sloganıyla görme engelli bireyler için toplu taşıma uygulaması geliştirildi. Android ve IOS işletim tabanlı telefonlarda çalışan uygulamayla; toplu taşımada otobüs ile yolculuk yapan görme engelli bireylerin zorluk yaşamaması ve güvenli ulaşımı hedeflendi. Kullanıcılar ile otobüs şoförleri arasında sesli uyarılarla iletişim ve güzergah paylaşımı yapan uygulamada; Türkiye'deki diğer örneklerinden farklı olarak ilk kez refakatçi seçeneği de yer aldı.

Engelsiz Trabzon uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiyede bir ilk

Uygulamayla görme engelli yolcular, istedikleri otobüse bekledikleri durakta bildirim gönderip, kolayca ulaşım sağlayabiliyor. Görme engelli bireylerin aileleri de yakınlarının otobüse binip, ineceği durağı ve aracın güzergahını uygulama üzerinden takip edebiliyor.