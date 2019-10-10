Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98857
ALTIN
285.025
DOLAR
5.8676
STERLİN
7.1835
EURO
6.4636
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek mümkün
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek...
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Son Dakika
Diyarbakır'da HDP il binası önünde...
Fikret Orman: Her şeyi çok net anlattım, başka bir karar almadım
Fikret Orman: Her şeyi çok...
YAZA VEDA KONSERİNDE SAKSOFON SHOW
YAZA VEDA KONSERİNDE SAKSOFON SHOW
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:15
8 Okunma
Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedilerek şöyle denildi

"9 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıSosyal MedyaAsayişEmniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza
İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Soylu'dan flaş açıklamalar
Soylu'dan flaş açıklamalar
Akar: Sivil, masum insanlar dokunulmazdır
Akar: Sivil, masum insanlar dokunulmazdır
Kara harekatı başladı
Kara harekatı başladı
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
5 ilde silahlı suç örgütü operasyonu
5 ilde silahlı suç örgütü operasyonu
PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe
PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe
Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi
Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans