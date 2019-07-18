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Emniyet Genel Müdürü değişti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Emniyet Genel Müdürü değişti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
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Emniyet Genel Müdürü değişti

ANKARA, (DHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Celal Uzunkaya'nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

İçişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'de duyurulan atamalara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğu belirtilerek, "Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aktaş, 2016 yılında Karabük Valiliği'nde ardından da 2017 yılında Şırnak Valiliği’nde Valilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır" ifadelerine yer verildi. 

Bakanlığın açıklamasına göre; Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Şırnak Valiliği'ne atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Giresun-Doğankent, Erzincan-Kemah, Giresun-Piraziz, Kahramanmaraş-Göksun, Bursa-İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu ve 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atandı.

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim ise Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Afyonkarahisar-Başmakçı, Artvin-Ardanuç, Çorum-Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık  görevinde bulundu. 2014 yılında Hakkari Valiliği’ne Vali Yardımcısı olarak atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şırnak ValisiMehmet AktaşEmniyet Genel Müdürü
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