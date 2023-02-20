Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Depremlerde 811 binanın yıkıldığı ilçede, ilk aşamada 761 bina için ağır hasarlı raporu verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri oluşan ağır hasar nedeniyle acil yıkılması gerektiği belirlenen 90 binanın yıkımına başladı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, makaslı iş makineleriyle kolon ve kirişleri kesilen binaların, "çökertme yöntemiyle" yıkımları gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığınca Elbistan'da görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yıkım çalışmalarını takip edip, evleri yıkılanlarla sohbet etti.

Binalara ilişkin hukuki süreç bekleniyor

Zorluoğlu, AA muhabirine, depremin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 60'a yakın bina enkazının kaldırıldığını, her gün 20 enkazda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağır hasarlı olup yaya ve araç güvenliği bakımından tehlike arz eden binaların yıkımına öncelik verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Acil yıkılması gereken 90 bina tespit ettik. Bunların bir hukuki süreçleri vardı. Bu süreçler tamamlandı ve gerekli ihale işlemleri gerçekleştirildi. Önümüzdeki üç dört gün içerisinde 90 binayı çökertmiş olacağız. 300'e yakın bu şekilde acil yıkılması gereken bina tespit ettik. İnşallah 25 gün içerisinde bunların tamamını yıkmış olacağız." diye konuştu.

Çalışmaların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sürdüğünü vurgulayan Zorluoğlu, Trabzon ve Samsun büyükşehir belediyeleri olarak yıkım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak istediklerini kaydetti.

"Hayatın normalleşmesi için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ardından bölgeye geldiğini ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Elbistan'da hayatın normalleşmesi için çalışıyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. İnsanlarımızın yavaş yavaş geri döndüğünü de görüyoruz. Belediye olarak depremin birinci gününden beri bütün ekibimizle buradayız. Bir taraftan konteyner kent çalışması yürütüyoruz. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyoruz. Bir taraftan hasarlı yapıların çökertilmesi sürecini takip ediyoruz. Şehrin normalleşmesi adına çok sayıda ekibimizle ilçenin birçok noktasında çöp toplama ve temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Halkımızla beraber devletimizin gücüyle ve milletimizin desteğiyle bu felaketi inşallah atlatacağız."

Zorluoğlu, Elbistan'a yapılacak yeni konutlarla ilgili de üzerlerine bir görev düşerse hazır olduklarını sözlerine ekledi.