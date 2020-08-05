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Elazığ'daki depremleri yaşamaya devam edeceğiz

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Elazığ'daki depremlerin devam edeceğini belirterek, "Kentteki depremler 2003 yılında artmaya başladı. Bu depremleri ülkemizin jeolojik konumundan dolayı yaşamaya devam edeceğiz. Bu faylar uzun süre boyunca çalışacak. Deprem olmadan yapılması gerekenlere önem vermemiz lazım. Yani sadece deprem çantası hazırlamak çözüm değil. Depreme nerede yakalanacağınızı bilemiyorsunuz" dedi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:25
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Elazığ'daki depremleri yaşamaya devam edeceğiz

ELAZIĞ - Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından, yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Elazığ ve çevresinde birçok artçı deprem meydana geldi. Bunlardan en büyüğü de 14 Haziran'da birçok şehirde hissedilen ve merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan, 1 güvenlik korucusunun da şehit olduğu 5.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Son olarak ise 4 Ağustos günü merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da sarsıntılar oldu. 

'DOĞU ANADOLU FAY ZONU 3.5 MİLYON YILDAN BERİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR'

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Elazığ'da depremlerin devam edeceği uyarısında bulundu. Elazığ'ın Doğu Anadolu Fay üzerinde yer aldığını hatırlatan Aksoy, "Elazığ'da depremler 2003 yılında artmaya başladı. Bu depremleri ülkemizin jeolojik konumundan dolayı yaşamaya devam edeceğiz. Bu faylar uzun süre boyunca çalışacak. Üzerinde bulunduğumuz Doğu Anadolu Fay zonu 3.5 milyon yıldan beri varlığını sürdürüyor. Kuzey Anadolu fayı ise yaklaşık 5 milyon yıl önce oluşuyor. Sivrice çevresinde veya 24 Ocak'taki depremin olduğu bölgede Pütürge'ye doğru her gün 10'un üzerinde deprem olduğunu görüyoruz. Bunlar normal. Yani bu fayların aktif olduğunu gösteriyor. Bir de yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Bunun artçıları olarak bunlar devam ediyor. Bunları gelecekteki bir depremin öncüsü olarak değerlendiremeyiz. Çünkü büyük bir deprem yaşadık ve bunun artçıları hala devam ediyor" diye konuştu.

'FAYIN ÜZERİNE BİNA YAPILMAMASI LAZIM'

Depreme dayanıklı konutların yapılmasının önemine değinen Aksoy, fayın üzerinde binaların yapılmamasına dikkat çekerek, "Zemini iyileştirebilirsiniz, depreme dayanıklı bina yapabilirsiniz ama fayın üzerine bina yapılmaması lazım. Son yıllarda deprem sonrasında, depremlere müdahale anlamında gerçekten büyük gelişmeler oldu. Bunu kabul etmek lazım ama deprem olmadan yapılması gerekenlere önem vermemiz lazım. Bunda kolaycılığa kaçmamamız lazım. Yani sadece deprem çantası hazırlamak çözüm değil. Depreme nerede yakalanacağınızı bilemiyorsunuz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 05.08.2020 10:31
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ercan AksoyElazığDeprem
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