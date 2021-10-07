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Elazığ'da depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi

07 Ekim 2021 Perşembe 14:32
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Elazığ'da depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi

ELAZIĞ - ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) depremzedelere yapılan 489 konut için kura çekildi.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerden hak sahibi olan, jeolojik ve inşaat bakımından yerleri uygun olmayanlar ile özür grubundaki 489 hak sahibi için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekildi. Noter huzurunda yapılan programda ilk kurayı Elazığ Valisi Ömer Toraman çekti.

Vali Toraman, depremler sonrası iyileştirme faaliyetleri için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede hayatın tekrar normale dönmesi ve hak sahibi vatandaşlarımızın tekrar konutlarına kavuşması için de geceli gündüzlü, sayın bakanlarımızın nezaretinde bütün kurum ve kuruluşlar yoğun gayret gösteriyorlar. Kademeli olarak da işlemleri biten konutlar için hak sahibi vatandaşlarımıza noterimiz kura çekmek suretiyle konutlarını belirliyorlar. Bugün 489 adet konut için kura çekimi yapılacak. Bunların 365 tanesi kentsel alandaki konutları, 124 tanesi de kırsal alandaki konutları ihtiva ediyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Depremzedelere Yapılan 489 KonutKura çekimiElazığ
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