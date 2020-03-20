Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi. Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bui kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.53’de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur. Aziz şehrimize geçmiş olsun" dedi.

ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDI

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremle birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, bir süre cadde ve sokaklarda bekledikten sonra evlerine girdi. Deprem nedeniyle merkez Yeni Mahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı kerpiç evde ise hasar oluştu. Haber vermesiyle inceleme yapan belediye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti. Evin çevresine ise polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Depremle birlikte evden dışarı çıktığını Alperen Çömez, "Bayağı sallandık, hala panik içerisindeyiz. Koronavirüsten dolayı biraz telaşlıyız ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor" dedi.

Yılmaz Yılmaz ise koronavirüs endişesiyle dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, "Korkumuz vardı zaten 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra. Bugün de 5 büyüklüğünde deprem oldu" diye konuştu.

Murat Efe de "Deprem oldu, bayağı hissettik. Gerçekten bir süredir olmuyordu, küçük depremler oluyordu ama bu büyük depremi hatırlattı" ifadelerini kullandı.