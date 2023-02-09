Ekmek üretimi için bağışlanan 20 tır dolusu un deprem bölgesine gönderildi

SAMSUN - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği depremin ardından Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince ekmek üretimi için bölgeye 20 tır ile un gönderildi.

Birlik Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem nedeniyle çok zorlu bir dönemden geçtiğini, yaraların sarılması için hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Un sanayisinin de üstüne düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını belirten Ulusoy, "Karadeniz un sanayicilerinin topladığı 20 tırlık un yardımı hızlı şekilde bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışır durumda fırın bulmak sorun olduğundan ekmek üretiminde aksama olduğunu duyuyoruz. En çok etkilenen bölgelerden Kahramanmaraş'ta halk ekmek fabrikası çalışır hale getirildi. Bölgemizden oraya günlük bir tırlık sevkiyat organize edilmiş durumda. Adana Halk Ekmek Fabrikası çalışır vaziyette. Oraya yine günlük bir tırlık sevkiyat gerçekleştirilmekte ki bir tırlık rakam, 150 bin ekmeğe tekabül eder. Yine Malatya'da çalışan bir fırına günlük sevkiyatlar organize edildi." dedi.

Depremden etkilenmeyen fırınların da yavaş yavaş açıldığını gördüklerini dile getiren Ulusoy, şöyle devam etti:

"Çok yoğun şekilde sadece Karadeniz'den değil, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki un sanayicilerinden hem yardım hem de yardımda bulunmak isteyen yardımseverlerin talebine istinaden ürünlerin sevk edildiğini görmekteyiz. Tabii lojistikte birtakım aksaklıklar iki gün boyunca oldu ama ürünlerin yerine ulaşmasında bugün için aldığımız haberler daha olumlu. Türkiye'nin 300 ila 500 kilometre mesafede bulunan bölgelerinden deprem bölgesine bir gün içinde ürünlerin ulaşabildiğini görüyoruz. Adana için yaptığımız sevkiyat salı günü geç saatlerde gerçekleşti. Kahramanmaraş için sevkiyatlarımızın da yarın tekrardan ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla deprem bölgesindeki tedarik zinciri tekrar kurulmakta. Tabii olağanüstü şartlarda kapasitenin tekrar bölgedeki nüfusu besleyecek noktaya gelmesi birkaç gün alabilir."

Kayseri'de, Ankara'da üretilen ekmekler deprem bölgesine gönderiliyor

Ulusoy, tedarik zinciri tam kapasiteye ulaşıncaya kadar paketli ekmek üretimi de yaparak bunları bölgeye gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu nedenle Ankara Halk Ekmek, Samsun İlkadım Halk Ekmek, Çorum Halk Ekmek'in bölgedeki un sanayicilerinin yaptıkları bağış karşılığında ekmek üretimleri söz konusu. Paketli ekmek üretimi yaparak bölgeye sevkiyatı da gerçekleştirilmekte. Ordu'da donmuş olarak ihracata yönelik pide üretimi yapan üreticimiz, pişmiş olarak ürünlerini üretmekte. Yaklaşık 100 bin pideyi Kahramanmaraş'a, Elbistan'a, Adıyaman'a sevk etmiş durumda. Günlük olarak sevkiyatları devam ediyor. Türkiye çok zorlu bir dönemden geçmekte ama en küçüğünden en büyüğüne herkesin büyük çaba içinde olduğunu görüyoruz. 'Un alalım, ekmek alalım, sevk edelim' diye telefonlar aldık. Kayseri'de, Ankara'da birçok fırının bütün kapasiteleri yardımseverler tarafından ödenmiş durumda. Yani üretileni yardımseverler satın alıp bağış olarak bölgeye sevk ettirmeye çalışıyor."

Yardım tırlarının ulaştığı kentlerdeki fırın sahiplerinin de fedakarlık yaptığına işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Yaptıkları işçilik ve enerjiden ücret tahsis etmiyor, ekmeği ücretsiz veriyorlar. Bu anlamda hizmet veren fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz. Fırınlarımızla önden anlaşma sağlanarak bağış olarak sağlanan unlar fırınlara ulaştırılıyor, böylelikle el birliğiyle yardımseverler, un sanayicileri ve fırıncılar emeklerini ortaya koyarak depremzedelere ekmeği ücretsiz şekilde ulaştırıyor. Bir tır 500 çuval barındırır. Bir çuvaldan da 300 ekmek üretimi yapılır. Bir tırın bölgeye ulaşması, 150 bin ekmeğin ücretsiz olarak dağıtılması anlamına geliyor. 20 tırın bölge ulaşması demek, 3 milyon ekmeğin üretimi yapılarak ücretsiz dağıtımı anlamı taşıyor."