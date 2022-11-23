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EGM Trafik Başkanı Yavuz: Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:14
EGM Trafik Başkanı Yavuz: Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil

BURSA - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, "Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil. Sokakta kime sorsanız bunu sadece polis olarak düşünür. Halbuki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu var" dedi.

Marmara Bölgesi'nde yer alan 20 ilin trafik birim amirlerinin katılımıyla Bursa’da 'Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ın yanı sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 20 ilin birim amirleri ve polis memurları katıldı. Toplantıda, kara yolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilerek, trafikle ilgili sorunların incelenmesi, bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve önerilerin ortaya konulması amaçlandı.

'TRAFİK, TÜM KURUMLARI İLGİLENDİREN BİR SORUNDUR'

Trafik kazaları, yaralamalı ve ölümlü kazaların değerlendirilerek, çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıda, trafikte her bireyin, her kurumun belli sorumlulukları olduğunu belirten Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, "2016'dan sonra trafik konusunda çok ciddi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bu sorunun sadece kolluk birimlerinin, denetim birimlerinin sorunu olmadığı ve kara yollarından ulaştırmasına, sağlıktan eğitime varıncaya kadar tüm kurumları ilgilendiren bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bu süreç 2020 sonunda yüzde 56 ile bu noktaya geldi. Bunu başarabilen birkaç ülkeden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Buraya sadece denetimlerle gelinmedi. Denetimle dünyada ne kadar uğraşırsanız uğraşın, trafik kazalarındaki can kayıplarını en fazla yüzde 25-35 arasında azaltırsınız. Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil. Sokakta kime sorsanız bunu sadece polis olarak düşünür. Halbuki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu var" dedi.

'BM HEDEFİNİ TUTTURAN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen projeleri titizlikle uygulamaya koyduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da "Dünyada her yıl, ölümcül olmayan ancak birçok insanın engelli olmasına sebep olan 50 milyon civarında trafik kazası meydana gelmektedir. Her yıl 1 milyon 300 bin insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Sayın bakanımızın öncü rolü ve birebir takibiyle hayata geçirilen projelerle Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2011-2020 arasındaki trafikte can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını tutturan iki ülkeden biri olmuştur. 2030 yılına kadar verilen taahhütler doğrultusunda bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet YavuzTrafik
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