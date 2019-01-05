Eğlence mekanı otoparkında silahlı kavga

Olay, Kızılırmak Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 1436. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde, otopark anlaşmazlığından dolayı olduğu belirtilen bir tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir tarafın silah ve bıçak kullanması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı 2 kişi daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevreye saçılan boş mermi kovanlarını topladı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.