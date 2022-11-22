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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

22 Kasım 2022 Salı 15:43
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

İZMİR - Ege Denizi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin kuzeyinde (Çanakkale - Çeşme arası) yarın günün ilk saatlerden itibaren; güneyinde ise (Çeşme - Bodrum arası) öğle saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Fırtınanın güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanarak, denizciler ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları istendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege Denizinde Fırtına Uyarısı
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