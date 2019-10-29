Ege'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Vali Yavuz Selim Köşger'in makamında saat 09.00'da tebrikleri kabulünden sonra program İstasyon Meydan'ında devam etti. Buradaki törene Vali Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Köşger, Albay Başer ve Başkan Çerçioğlu, askeri cipe binerek halkı selamladı. Törende ayrıca öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Foça İlçe Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar ise yürüyüş yaparak, silahla gösteri sundu. Komandoların gösterisi ayakta alkışlandı. Tören, öğrencilerin yürüyüşüyle sona erdi.





DENİZLİ'DE ZİHİNSEL ENGELLİLER YÜRÜDÜ



Denizli'de Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü töreni, Vali Hasan Karahan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından valilik binası önündeki tören alanına geçildi. Vali Hasan Karahan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Törende Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binerek vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Hasan Karahan konuşma yaptı. Ardından resim, şiir ve çeşitli spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Büyükşehir Belediyesi ve infaz koruma memurları halk oyunları ekipleri, performans sergiledi. Tören geçit töreniyle sona erdi. Geçit töreninde asker üniforması giyen zihinsel engellilerin yürüyüşü alkış aldı. Ayrıca tören geçişinde yer alan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dikkat çekti. Öğrencilerin bir kamyonu bayrak ve balonlarla süslediği, ayrıca atölyelerinde yaptıkları çeşitli çalışmaları kamyonun kasasında sergiledikleri görüldü.





MANİSA'DA ASKERİ ARAÇ VE BİRLİKLER GEÇİT YAPTI



Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Manisa'da da coşkuyla kutlandı. Vali Ahmet Deniz'in makamında tebriklerin kabul etmesinden sonra Hükümet Konağı önündeki programa geçildi. Vali Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1'inci Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na ait tören aracında halkı selamladı. Sonrasında valilik binası önündeki alana geçildi. Vali Deniz ve Başkan Ergün'ün dışında buradaki törene; AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Selahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile askeri erkan katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Deniz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Askeri araç ve birliklerin yer aldığı geçit töreniyle tören son buldu.





MUĞLA'DA VALİ VE BAŞKAN YÜRÜYEREK HALKI SELAMLADI



Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Esengül Civelek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra, Atatürk Stadyumu'na geçildi. Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, yürüyerek halkı selamladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilmesinin ardından Vali Civelek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve daire müdürlerinin de katıldığı törende öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından folklor gösterisi sunuldu. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.





FETHİYE'DE ATA'NIN BENZERİ HEYECANLANDIRDI



Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Atatürk'e benzeyen Necdet Bardak ilgi çekti. Fethiye Şehir Stadı'ndaki kutlamalara; Kaymakam Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker başta olmak üzere birçok daire amiri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in ilanı süreci şiirsel bir anlatımla canlandırıldı. Canlandırmada okul öğrencileri halk oyunları oynarken, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Necdet Bardak stadyuma at üzerinde geldi. Canlandırma içerisinde yer alan Bardak'ın ayrıca zeybek oynaması büyük alkış aldı.





UŞAK'TA DA COŞKUYLA KUTLANDI



Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Funda Kocabıyık'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Sonra program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sürdü. Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra törene Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Kocabıyık, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Tören, kortej geçişiyle sona erdi.



