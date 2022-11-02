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Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:46
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı

AYDIN - Ege Denizi açıklarında, önceki gün alabora olarak batan bottaki 8 kaçak göçmen kurtarılırken, kayıplar için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 31 Ekim'de bindikleri bot ile Sisam Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, Ege Denizi'nde Evia ile Andros adaları arasındaki Kafirea Boğazı'nda fırtına nedeniyle alabora olarak battı. Göçmenlerin batmadan önce Fronteks ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri belirtildi. Bölgede bulunan İtalyan, Yunanistan ve Fronteks botlarının yaptığı operasyonda suyun yüzeyinde can simitlerine tutunarak hayatta kalmaya çalışan 8 göçmenin kurtarılarak Sisam Adası'na götürülüp, hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi. Kayıp göçmenler için ise bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sisam Adası güneyinde arama kurtarma faaliyetine dün, saat 11.20'de ise,  iştirak eden aint Kitts ve Nevis Federasyonu bayraklı 'Petro-Bulk 1' isimli ticari gemi tarafından deniz üzerinde bir cansız beden tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik botuna bildirilmesi üzerine bir göçmen cesedine ulaşıldı. Ekipler cansız bedeni sudan çıkararak kıyıya getirdi. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni kimliği tespit edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EgeBatan BotKayıp Göçmenler
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