Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.301,47
ALTIN
1.130,05
DOLAR
18,78
STERLİN
22,81
EURO
20,08
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje teklif çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje...
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari işletmeler
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari...
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:33
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı

ANKARA - Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Denizler için de uyarı

Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FırtınaEge BölgesiMarmara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı
Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı
Türkiye'ye geçen yıl 20,5 milyon güvensiz ürünün girişine izin verilmedi
Türkiye'ye geçen yıl 20,5 milyon güvensiz ürünün girişine izin verilmedi
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor
Ezidiler Şırnak'ta huzura kavuşan köylerine geri dönüyor
Ezidiler Şırnak'ta huzura kavuşan köylerine geri dönüyor
OSMANLININ SONUNU GETİREN VE YIKILIŞINI HIZLANDIRAN DEVRİMCİ FİKİR AKIMI JÖN TÜRKLER'İN KURULUŞ GELİŞME VE SONA ERİŞİ…
OSMANLININ SONUNU GETİREN VE YIKILIŞINI HIZLANDIRAN DEVRİMCİ FİKİR AKIMI JÖN TÜRKLER'İN KURULUŞ GELİŞME VE SONA ERİŞİ…
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
Tokat'ta 6 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Tokat'ta 6 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti
Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi