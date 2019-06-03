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Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı

Şehit aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, mezarlar temizlendi, şehitler için dualar edildi.

Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı

Şehit aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, mezarlar temizlendi, şehitler için dualar edildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
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Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı

İSTANBUL - İstanbul  Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de şehitlikte Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenledi, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. Şehit oğlunu ziyarete gelen anne Seher Yurt, "İlk yavrumdu. Acısı hala çok büyük ve taze. Söylenecek çok şey var da hepsi içimde. Bugün oğlumun ziyaretine geldim. Kabrinden ayrılmak istemiyorum. Çok rahatsızım, hastayım, sağlığım bozuldu. ” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“OĞLUM BİZE SÜRPRİZ YAPTI, ŞEHİT OLARAK GELDİ”

Acılı şehit babası Kani Gürel de  “Oğlum 2017 senesinde Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde şehit oldu. İzne gelip bize sürpriz yapacaktı. Bize böyle bir sürpriz yaptı, kendisi şehit olarak geldi. Zaten son gelen helikopterdeki suyla banyosunu yapmış. Arkadaşları oğlumuzun yanlarından geçerken çok güzel koktuğunu söyledi. Nöbet yerine giderken roketatar saldırısında şehit düştü. Vatan sağ olsun. Vatan için biz her zaman varız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı ŞehitliğiZiyaretçi
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