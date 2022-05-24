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Edirne’de ‘Tunca 3/Panzehir’ operasyonu: 31 gözaltı

24 Mayıs 2022 Salı 11:17
Edirne’de ‘Tunca 3/Panzehir’ operasyonu: 31 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de, polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Tunca 3/Panzehir’ adı verilen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘Tunca 3/Panzehir’ adı verilen operasyon kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona komando timleri ve özel harekat polisleri eşliğinde 300 personel katıldı. Narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalarda kullanıldı. Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki baskınlarda 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök kenevir, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, fişek tabir edilen satışa hazırlanmış esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 1’i üniversite öğrencisi 31 kişi, gözaltına alındı. Bazı firari şüphelilerin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tunca 3PanzehirOperasyonEdirne
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