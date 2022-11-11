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Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı

11 Kasım 2022 Cuma 16:22
Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı

EDİRNE - Trakya son yılların en kurak dönemini yaşarken, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici yağmur duasına çıktı. Ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağışın düştüğü bölgede üretici, yağmur yağması için dua etti.

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı. Bölgede üreticiler 15 Ekim'de başlayacakları buğday ekimini kuraklık nedeniyle geciktirirken, bazı üreticiler kuru toprağa ekimlerini yaptı. Trakya genelinde ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağış düştü.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici, kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğinde yapılan etkinlikte yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Etkinlikte Kuran'ı Kerim okundu, üreticiler ellerini yağmur için semaya açtı. Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından üreticiler tarlalarındaki işlerine geri döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYağmur Duası
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