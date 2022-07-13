Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.413,36
ALTIN
964,37
DOLAR
17,45
STERLİN
20,81
EURO
17,58
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Düzce'de 'sinyalizasyon arızası' kazaya yol açtı: 11 yaralı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:22
Düzce'de 'sinyalizasyon arızası' kazaya yol açtı: 11 yaralı

DÜZCE'de kavşakta yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle, 2 minibüs ile 1 otomobilin karıştığı kazada toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Recep Bedirhan idaresindeki 81 AAC 101 plakalı minibüs, sinyalizasyon arızası nedeniyle trafik ışıkları yanmayan kavşakta İbrahim Yıldırım idaresindeki 54 AEZ 253 plakalı minibüse çarptı. Minibüs, daha sonra elektrik direğine ardından da Gökhan Akyol idaresindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan Kübra Yıldız, Meryem Yıldız, Zekiye Demircan, Cevdet Kalaycı, Emine Kalaycı, Yasemin Kalaycı, Kağan Kalaycı, Ahmet Sezer ve Semih Sezer yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 11 yaralı, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 13.07.2022 14:24
Anahtar Kelimeler:
Sinyalizasyon ArızasıDüzce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme'de makilik yangını
Çeşme'de makilik yangını
Antalya'da tesisler ve sahiller dolu
Antalya'da tesisler ve sahiller dolu
Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi
Datça’da orman yangını
Datça’da orman yangını
Ege'nin turizm cenneti ilçelerinde 'tatilci' bereketi
Ege'nin turizm cenneti ilçelerinde 'tatilci' bereketi
Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaş'ın nüfusu bayram tatiline dörde katlandı
Kaş'ın nüfusu bayram tatiline dörde katlandı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı
Amasra'da plajda şemsiye açacak yer kalmadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول