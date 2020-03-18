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Dörtlü Zirve sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

18 Mart 2020 Çarşamba 06:58
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Dörtlü Zirve sona erdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.   

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından, twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: - Koronavirüse karşı ortak mücadele - Suriye krizinin çözümü - İdlib’e insani yardım - Sığınmacı akını - Libya’daki gelişmeler - AB’nin durumu ve AB’yle ilişkilerimizi ele aldı.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2020 07:01
Anahtar Kelimeler:
ZirveCumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanFransaAlmanyaİngiltereTürkiye
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