Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91322
ALTIN
216.618
DOLAR
5.2645
STERLİN
6.6884
EURO
6.0358
'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin'
'Donan su sayacına ateş tutmayın,...
413 ilaç geri ödeme listesine alındı
413 ilaç geri ödeme listesine...
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de
Muhsin Ertuğral, Maritzburg United'de
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına...
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçlarda meydana gelecek don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçlarda meydana gelecek don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

28 Aralık 2018 Cuma 15:52
0 Okunma
'Donan su sayacına ateş tutmayın, sıcak su dökmeyin'

ERZURUM

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle su boruları ve sayaçlarda meydana gelecek don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı vatandaşların tedbir almaları istendi.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle vatandaşların sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."

Açıklamada ayrıca, vatandaşların yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezi ve 233 01 33 numaralı telefonları 24 saat arayabilecekleri kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Büyükşehir BelediyesiSayaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Sosyal koruma yardımları arttı
Sosyal koruma yardımları arttı
Kar yağışı fındık üreticileri ve ihracatçılarını sevindirdi
Kar yağışı fındık üreticileri ve ihracatçılarını sevindirdi
TİKA'dan 2018'de 5 kıtaya hizmet
TİKA'dan 2018'de 5 kıtaya hizmet
'Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar'
'Göçten en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar'
İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirildi
Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı
Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ