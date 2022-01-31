Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,002.23
ALTIN
767.88
DOLAR
13.34
STERLİN
17.94
EURO
14.92
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
Konya Gıda ve Tarım...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:44
Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler

KONYA'da, 1 haftadır süren kar yağışıyla hava sıcaklığı eksi 26 dereceye kadar düşünce Beyşehir Gölü'nün büyük bölümü dondu. Buz kütlesinin 40 santimetre olduğu değerlendirilirken, bazı kişiler, göl üzerinde yürüyüp, fotoğraflar çekti.  

Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı üzerinden Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Konya'da 22 Ocak’ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla hava sıcaklığının 26 dereceye düşmesi nedeniyle gölün büyük bir bölümü buz tuttu. Kayık ve teknelerin açıldığı gölün üzerinde yürünmeye başlandı. Buz kütlesinin 40 santimetre olduğu değerlendirilirken, bazı kişiler, göl üzerinde yürüyüp, fotoğraflar çekti. Masa ve sandalye getirenler de buz tutan gölde oturup, çay içti. 

Fotoğrafçı Merve Şahin, ''Bütün Beyşehir, göl donduğu için burada. Gölün buz tuttuğunu görünce heyecanlanınca hemen gölün üzerine koştuk. Biraz kar topu oynadık, kaydık. Çok güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Aslında dikkatli bakınca tehlikeli olup olmadığı belli oluyor. Yer yer erimelerin olduğu yerler ve tabii ki oralara yaklaşmıyoruz. Buz kütlesinin kalınlığının olduğu yerler var, oralarda yürüyoruz'' diye konuştu.

Hüseyin Koçer ise ''Gölün üstünde yürüyoruz. 2016-2017 kışında da böyle donmuştu. 2022'de de aynı zevki yaşıyoruz. Buzun kalınlığı 40-45 santimetre civarında ve o yüzden tehlike arz etmiyor. Herkes burada. İnsanlar eğleniyor ve geziyorlar'' dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 31.01.2022 10:48
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Gölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Lidya Grup Çağrı Merkezi, ülke geneline kesintisiz hizmet sunuyor
Lidya Grup Çağrı Merkezi, ülke geneline kesintisiz hizmet sunuyor
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Zonguldak’ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak’ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında
Bitlis'te 106 köy yolu kapandı; araçlar kar altında
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı
Kar, Palandöken'de eğlenceye, kent merkezi ve kırsalda çileye dönüştü
Kar, Palandöken'de eğlenceye, kent merkezi ve kırsalda çileye dönüştü
ŞARAP, TÜTÜN VE AFYON İÇMEYİ ÖLÜM CEZASI İLE YASAKLAYAN EFSANE PADİŞAH 4. MURAT
ŞARAP, TÜTÜN VE AFYON İÇMEYİ ÖLÜM CEZASI İLE YASAKLAYAN EFSANE PADİŞAH 4. MURAT

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma