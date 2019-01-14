Domuzlar saldırdı

Muğla (DHA)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, odun toplamak için ormana giden 16 yaşındaki genç, domuzların saldırısına uğradı. Feryatlarını duyan köylüler tarafından kurtarıalan avan, hastanede tedaviye alındı.

Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanlık alanda odun toplamaya giden 16 yaşındaki genç bir anda domuz sürüsüyle karşı karşıya geldi. Domuzları gören genç panik halinde kaçarken, aralarında yavru domuzlarında bulunduğu sürününsaldırısına uğradı. Baldırına aldığı darbeyle yere yığılan genç, yardım için bağırmaya başladı. Gencin sesini duyanlar hemen bölgeye giderek 1'i yetişkin toplam 10 domuzu bölgeden uzaklaştırdı. Genç, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum'da son yıllarda özellikle Konacık, Ortakent, Bitez ve ilçe merkezinin dağlık kısımlarına inerek evlerin arasında yiyecek ararken görüntülenen domuzların yıllar sonra ilk kez bir insana saldırdığı duyuldu.