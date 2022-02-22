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Dolandırıcıların yeni yöntemi: ELEKTRİK FATURALARI!

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemi 'elektrik faturaları'

22 Şubat 2022 Salı 11:34
Dolandırıcıların yeni yöntemi: ELEKTRİK FATURALARI!

İSTANBUL - Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemi elektrik faturaları oldu. Bu yöntemle birçok kişinin banka ya da sosyal medya hesabına erişerek tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcılar için Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan uyarılarda bulundu. Demircan, "En önemli kriterleri gündemi kullanmak. Gelen linkler tıklandığında tüm hesabınız boşaltılabiliyor ya da sosyal medya hesabınız hack'leniyor. Linklere tıklamayın ve şikayet edin" dedi.

Sosyal medya dolandırıcıları yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle, çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu linkten kendisine de geldiğine ifade ederek, "Bu linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. 'Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hacklenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzerinizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor" diye konuştu 


 

'GÜNDEMİ KULLANARAK İNANDIRICILIK SAĞLIYORLAR; LİNKLERE DİKKAT' 

Hackerların gündemi kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalıştıklarını belirten Demircan, "Elektrik faturalarıyla alakalı bize linkler gelmeye başladı. Bu mesaj tanımadığınız kişilerden geliyorsa ve içerisinde link varsa kesinlikle o linki tıklamamak gerek. Burada kim olduğunuzun bir önemi yok, bu mesajlar herkese gönderiliyor. Avukatlar, tanınmış kişiler, siber güvenlik uzmanlarına bile gelebiliyor. Kimi tuzaklarına düşürebilirlerse, linke tıkladığınızda ya sosyal medya hesabınızı ya da banka hesap bilgilerinizi kaybedebiliyorsunuz" dedi. 


 

'İKİNCİ TUZAKLARI YOLDA' 

Bu yöntemin ikinci aşamasına da dikkat çeken Demircan, "Bunun ikinci aşaması da büyük ihtimalle elektrik faturalarının düşmesinden sonra farkların hesabınıza yatırılmasıyla alakalı bir saldırı olacak. Elektrik faturalarınızın farkını linki tıklayarak ödeyebilirsiniz şeklinde hem Cumhurbaşkanlığının adını hem de Enerji Bakanlığı'nın adını kullanarak çok büyük ihtimalle bir sosyal medya saldırısı daha yapacaklar" ifadelerini kullandı. 

 

'SOSYAL MEDYA BASİT BİLGİLENDİRME PLATFORMUDUR' 

Demircan, "Herhangi bir ödeme yapılacaksa bunlar ya e-devlette yayınlanır ya da basın yoluyla bildirilir. Böyle şeyleri daha legal yollardan duyuyor olmamız gerekiyor. Sosyal medya devletin sadece basit bilgilendirme için kullandığı bir platformdur. Bu tarz geri ödemeler ya da benzeri bilgilendirmeler için sosyal medyayı ne bankalar ne de devlet kurumları kullanır" diye konuştu. 


 

'OLTALAMA SALDIRILARINI ŞİKAYET EDİN' 

Bu tarz mesajların bir oltalama saldırısı olduğunu vurgulayan Demircan, "Doğrudan mesajı aldığınız sosyal medya kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. 'Mesajı şikayet et' çok açıkta görünen bir düğmedir ve siz tıklayarak mesajın bir spam ya da dolandırıcılık içerikli mesaj olduğunu bildirebilirsiniz. Toplu olarak herkes aynı duyarlılığı gösterirse bu hesaplar çok hızlı bir şekilde kapatılabilecek ve sonrasında da daha fazla insanın dolandırılmasına engel olunabilecek" dedi. 


 

'VATANDAŞ SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARININ FARKINDA' 

Sosyal medyadan arkadaşlarının hesaplarının çalındığını ifade eden Doğancan Sakaoğlu, "Bir arkadaşım hesabının çalındığını haber verdi, gelen mesajlara bakma diye uyardı. Gündemi takip ettiklerini şimdi duydum. Bu olaylar artık normal, günlük olaylar gibi karşılanıyor" dedi. 

Dolandırıcılık mesajları aldığını söyleyen Berkay Çakır, "Hesabınız ele geçirilmiştir, bağlantıyla alakalı çok fazla mesaj geliyor. Bu linke tıklayın, bu linkten güvenliğinizi onaylayın diye birçok mesaj geliyor. Ben çoğunlukla hesapları engelliyorum ya da karşı cevapta bulunuyorum. Bundan önce de internetle alakalı bir dolandırıcılık hikayem olmuştu. Böyle durumlara dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.  

Sosyal medyayı çok sık kullanmadığını belirten Sevinç İncili de, "Ben de bu mesajları alıyorum ve dikkat ediyorum. Çok fazla kullanmıyorum. Atılan linklere tıklamıyorum. Her gelen şeyi tıklamıyorum, sosyal medyada da fazla bulunmak istemiyorum" diye konuştu.  

Selime Akgüner ise, "Daha önce böyle bir olay başıma gelmedi. Mesajlar almıştım özellikle yakınlarımın hesabı hacklenip bana mesaj atıyorlardı. Bilgili olduğumuz için direkt siliyoruz. O kadar fazla dolandırıcılık çeşitleri var ki en azından çevremde birkaç kişiye doğru mu diye sorardım. Dönüş yapacağımı zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal medya DolandırıcılarıYeni Yöntem
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