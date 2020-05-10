Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ortamda yapılan 6'ncı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'nın adresi Edirne oldu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, binlerce öğretmen ve aileleriyle videokonferans ve canlı yayınla bir araya geldi. Buluşmada salgın sürecinde yaşananlar ve okullara geri dönüldüğünde gerçekleştirilmeyi bekleyen planlar gündeme geldi. Selçuk, salgın sürecinde eğitimde boşluğa izin vermedikleri için meslektaşlarına teşekkür ederek, "Bu dönemde koruyucu ekipman, destek eğitimi gibi toplumun neye ihtiyacı varsa ilk koşan meslek gruplarından biri öğretmenler oldu" dedi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarından bundan sonra da yardıma ihtiyaç duyanların yanında olmalarını istedi.

'PEK ÇOK FORMÜLE KARŞI SENARYOMUZ VAR'

Yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlere ilişkin Bakan Selçuk, "Evlerinizde çalıştığınızı hazırlık yaptığınızı velilerinizle görüştüğünüzü biliyorum. Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz. Ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Eğer yüksek bir beklenti oluşturursak çocuklarımız bu dönemden kaynaklanan eksiklikleri kendi eksiklikleri zannedebilir. Bizim için önemli olan çocuklarımız. Pek çok formüle karşı senaryomuz var" dedi.

'DOKTORLAR, TEHLİKE AZALDI, DEDİĞİNDE OKULLARI AÇACAĞIZ'

Öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin önerilerini paylaştığı görüşmede, Bakan Selçuk'u dinleyen çocuklar ise okulların açılmasını istedi. Selçuk, çocuklara "Doktorlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız" diye yanıt verdi. Bakan Selçuk, çocuklardan gelen 'teneffüste top oynama' tekliflerini de memnuniyetle kabul etti.