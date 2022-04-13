Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.447,02
ALTIN
926,93
DOLAR
14,60
STERLİN
19,03
EURO
15,83
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:23
Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, taşkınların önüne geçmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Doğu Karadeniz’de inşa edilecek 6 adet sel tırmığı projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında; Türkiye'de ilk kez Doğu Karadeniz’de inşa edilecek 6 adet sel tırmığı projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti. Yıldız, sel tırmıkları ile taşkınların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilindiği üzere Doğu Karadeniz ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Ani yağan sağanak yağışlarda yukarı havzalardan gelen kütük ve odunsu materyaller, mansapta yer alan köprüleri zaman zaman tıkamakta ve taşkınlara yol açmakta. Yaşanan bu durumun önüne geçmek amacıyla, ülkemizde ilk kez pilot il seçilen Rize, Trabzon ve Giresun’da sel tırmıklarını hayata geçiyoruz" dedi.

'ELDE EDİLECEK SONUÇLARA GÖRE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Yıldız, Doğu ve Batı Karadeniz'de son yıllarda yaşanan taşkınlarda yoğun odunsu materyal taşınımının olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, "Şüphesiz ki bu, taşkın hasarlarını da artırmaktadır. DSİ mansap ıslah çalışmalarına entegre olarak yukarı havza çalışmaları kapsamında rüsubat kontrolü için çok sayıda tersip bendi inşa etmiştir. Bu yapılanlara ilave olarak 'geçirgen tersip bendi' olarak nitelendirilebilecek 'sel tırmığı' olarak adlandırdığımız yapıları geliştirdik. İlk etapta Doğu Karadeniz’de 6 adet sel tırmığı inşa edeceğiz. Rize Çayeli Büyükdere, Güneysu Ballıdere ile Potamya Deresi, Hemşin Deresi, Trabzon Maçka Değirmendere ve Giresun Karabörk Görele Deresi’nde bu tırmıkları hayata geçirip, taşkın zararlarını minimize etmeyi hedeflemekteyiz. Sel tırmıklarını tamamladığımızda, elde edeceğimiz sonuçlara göre bu tırmıkları yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 13.04.2022 15:35
Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizSel TırmığıTarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' açıldı
"Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip"
"Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip"
Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler
Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler
Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor
Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istiyor
Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istiyor
Depoya 'kumar' baskını: 18 kişiye 32 bin lira ceza
Depoya 'kumar' baskını: 18 kişiye 32 bin lira ceza
Cennet koylardaki 300 kaçak yapının yıkımına başlandı
Cennet koylardaki 300 kaçak yapının yıkımına başlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma