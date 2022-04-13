Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, taşkınların önüne geçmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Doğu Karadeniz’de inşa edilecek 6 adet sel tırmığı projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.



DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında; Türkiye'de ilk kez Doğu Karadeniz’de inşa edilecek 6 adet sel tırmığı projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti. Yıldız, sel tırmıkları ile taşkınların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilindiği üzere Doğu Karadeniz ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Ani yağan sağanak yağışlarda yukarı havzalardan gelen kütük ve odunsu materyaller, mansapta yer alan köprüleri zaman zaman tıkamakta ve taşkınlara yol açmakta. Yaşanan bu durumun önüne geçmek amacıyla, ülkemizde ilk kez pilot il seçilen Rize, Trabzon ve Giresun’da sel tırmıklarını hayata geçiyoruz" dedi.



'ELDE EDİLECEK SONUÇLARA GÖRE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'



Yıldız, Doğu ve Batı Karadeniz'de son yıllarda yaşanan taşkınlarda yoğun odunsu materyal taşınımının olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, "Şüphesiz ki bu, taşkın hasarlarını da artırmaktadır. DSİ mansap ıslah çalışmalarına entegre olarak yukarı havza çalışmaları kapsamında rüsubat kontrolü için çok sayıda tersip bendi inşa etmiştir. Bu yapılanlara ilave olarak 'geçirgen tersip bendi' olarak nitelendirilebilecek 'sel tırmığı' olarak adlandırdığımız yapıları geliştirdik. İlk etapta Doğu Karadeniz’de 6 adet sel tırmığı inşa edeceğiz. Rize Çayeli Büyükdere, Güneysu Ballıdere ile Potamya Deresi, Hemşin Deresi, Trabzon Maçka Değirmendere ve Giresun Karabörk Görele Deresi’nde bu tırmıkları hayata geçirip, taşkın zararlarını minimize etmeyi hedeflemekteyiz. Sel tırmıklarını tamamladığımızda, elde edeceğimiz sonuçlara göre bu tırmıkları yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.